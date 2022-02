EU herhaalt standpunt: SADR wordt niet erkend

Geen van de lidstaten van de Europese Unie (EU) erkent de zelfbenoemde staat Sahrawi Arabische Democratische Republiek (SADR).

Dat zei Peter Stano, woordvoerder Buitenlandse Zaken van de Europese Commissie (EC), woensdag als reactie op ontstane ophef over de Top van de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse Unie (AU).

De leiders van de EU en de AU komen op 17 en 18 februari 2022 bijeen in Brussel voor de 6e EU-AU-top. De leiders zullen bespreken hoe beide continenten meer welvaart kunnen opbouwen.

Maar nog voordat de Top van start is gegaan heerst er al ophef over de vermeende aanwezigheid van Polisario-voorman Brahim Ghali, uitgenodigd door de AU. Als reactie benadrukte Stano dat het standpunt van de EU over de Sahara-kwestie ongewijzigd is gebleven.



"Het fundamentele punt om te verduidelijken is dat de Europese Unie voor deze top mede-organisator is met de Afrikaanse Unie (...) Dus het is de Afrikaanse Unie die voor de uitnodiging zorgde", legde hij uit.

De uitnodiging van de AU verandert volgens Stano echter niks aan het standpunt van de EU. Het standpunt is in overeenstemming met het standpunt dat de EU tijdens de EU-AU-top in 2017 in Abidjan naar voren bracht.



Meerdere Europarlementariërs hebben in aanloop naar de Top de EU opgeroepen tot het innemen van een standpunt inzake de Sahara-kwestie. Het Duitse parlementslid Maximilian Krah noemde de mogelijke komst van Ghali een "ongekende diplomatieke blunder" en omschreef het separatistische Polisario-Front als "terroristische organisatie".

De EU en met name gastland België vrezen voor politieke, diplomatieke en vooral protocollaire problemen met Marokko als gevolg van de aangekondigde aanwezigheid van de top-separatist.

