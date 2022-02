Nieuwe campagnes 'Aji' en 'We Are Open' moet reisbranche Marokko nieuw leven in blazen

marokko 16 feb 22:31

Het Marokkaanse Nationale Bureau voor Toerisme (ONMT) heeft woensdag het startsein gegeven voor 'Aji' (kom) en 'We are Open' (we zijn open).

De twee gelijktijdige campagnes zijn bedoeld om Marokko als vakantiebestemming te promoten. De Aji campagne is bedoeld om het binnenlands toerisme te stimuleren en de andere campagne is gericht op internationale reizigers. Internationaal wordt de campagne in drie fasen ingezet om de aandacht van potentiële reizigers te trekken en een herstel van het huidige winterseizoen in gang te zetten. De eerste twee fases van de campagne zijn bedoeld om de heropening van het land wereldkundig te maken en om actuele coronagerelateerde inreisvoorwaarden te benadrukken. Sinds de hervatting van het internationaal vliegverkeer (7 februari) heeft ONMT de campagne breed ingezet in de vijf belangrijkste markten: Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de Verenigde Staten.

In de derde fase, vanaf eind februari, wordt vooral de grote diversiteit van Marokko als vakantieland in de kijker gezet. Met de slogan 'Visit Morocco Originals' wordt met behulp van inspirerende video's de verscheidenheid van het reisaanbod benadrukt. Met de binnenlandse campagne 'Aji' worden Marokkanen aan de hand van vier thema's uitgenodigd het eigen land te verkennen. Aji t'ktachef (historisch en gastronomisch erfgoed), Aji t'7erek (avontuur en buitenactiviteiten), Aji t'mendar (natuur) en tenslotte Aji t'rta7 (ontspanning en rust).

ONMT heeft naar eigen zeggen een leger aan influencers paraat staan om aandacht te vragen voor verschillende specialismen: lifestyle, gastronomie, reizen, muziek, etc. Er is specifieke inhoud ontwikkeld om de drie meest veelbelovende doelgroepen aan te spreken: millennials en jonge stellen, gezinnen en senioren.