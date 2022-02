Koning Mohammed VI bevestigt wens om betrekkingen met Duitsland te vernieuwen

Koning Mohammed VI van Marokko heeft in een telegram aan de Duitse president Frank-Walter Steinmeier laten weten de betrekkingen tussen de twee landen te willen vernieuwen.

De recente herverkiezing van Steinmeier was de aanleiding voor het bericht. In de telegram heeft de koning de 66-jarige Duitse president gefeliciteerd met de voortzetting van zijn presidentschap.

"Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u te verzekeren van de bereidheid van het Koninkrijk Marokko om een ​​nieuwe adem te geven aan de vriendschaps- en samenwerkingsrelaties die het deelt met de Bondsrepubliek Duitsland", leest de koninklijke boodschap.

Het bericht van Mohammed VI komt enkele weken nadat president Steinmeir de Marokkaanse koning uitnodigde voor een staatsbezoek aan Duitsland bedoeld om een ​​"nieuw partnerschap tussen de twee landen" te sluiten.



Marokkaans-Duitse betrekkingen

De relatie tussen Berlijn en Rabat is aan het herstellen sinds de machtswisseling in Duitsland. Rabat stuurde in december de ambassadeur voor Duitsland, Zohour Alaoui, terug naar Berlijn nadat de Marokkaanse buitenlandminister Nasser Bourita positief reageerde op de handreiking van het ministerie van zijn Duitse ambtgenote Annalena Baerbock.

In een artikel gewijd aan de betrekkingen tussen de twee landen beschreef de Duitse regering Marokko als "een belangrijke partner van de Europese Unie en van Duitsland in Noord-Afrika".



Alaoui werd in mei vorig jaar teruggeroepen naar Rabat nadat Marokko, twee maanden eerder, eenzijdig alle communicatie met Duitsland had opgeschort. Alle Marokkaanse ministeries werden in een brief van Bourita verzocht om alle contacten met Duitsland op te schorten.

Het buitengewone bevel werd gerechtvaardigd door "diepe misverstanden met Berlijn", aangewakkerd door het "negatieve" standpunt van Duitsland inzake de Sahara-kwestie en de poging van Berlijn om Rabat uit te sluiten van regionale bijeenkomsten over Libië.

© MAROKKO.NL 2022