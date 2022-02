Koning Mohammed VI: 10 miljard DH om droogte aan te pakken

Koning Mohammed VI heeft vandaag opgeroepen om 10 miljard DH (€ 940 miljoen) vrij te maken om de impact van het regentekort op de landbouwsector het hoofd te bieden.

Koning Mohammed VI ontving woensdag premier Aziz Akhannouch en landbouwminister Mohamed Sadiki in de koninklijke residentie in Bouznika en benadrukte dat de regering alle noodzakelijke maatregelen moet nemen tegen de gevolgen van het neerslagtekort.

Boeren in Marokko lijden onder de gevolgen van extreme droogte als gevolg van het droogste landbouwseizoen in 30 jaar. Het geld is bedoeld om een programma uit te werken bedoeld om de economische gevolgen bij getroffen boeren te verzachten. Een deel (3 miljard DH) van het toegezegde geldbedrag wordt betaald vanuit het Hassan II Fonds voor Economische en Sociale Ontwikkeling.

Het programma richt zich op het beschermen van dierlijk en plantaardig kapitaal; het gebrek aan water zorgt voor een schaarste aan grasland, de omvang van de getroffen gebieden wordt geschat op zeker drie miljoen hectare. Ook zorgt de droogte voor een explosieve toename in de prijzen voor dierenvoer. Boeren betalen momenteel tussen de 40 en 100 procent hogere prijzen.



Een deel van het geld is bedoeld voor het uitkeren van schadeclaims door landbouwverzekeringen. Van de 3 miljoen hectare getroffen land is slechts 1 miljoen verzekerd. Het geld is tevens bedoeld om de binnenlandse bevoorrading van tarwe en voeder voort te kunnen zetten.

De afgelopen dagen hebben verschillende provinciale landbouwdepartementen aanbestedingen uitgeschreven voor de aankoop van gesubsidieerde gerst bestemd voor kwekers.



Het gebrek aan regenval zie je in de stand van de stuwmeren duidelijk terug. De landelijke gemiddelde neerslag heeft tot dusver 75 mm bereikt, een afname van 64 procent in vergelijking met het gemiddelde van voorgaande seizoenen. De klimatologische situatie heeft een negatieve invloed op de voortgang van de landbouwcampagne, met name herfstgewassen en de beschikbaarheid van grasland.

Het waterpeil in ondergrondse reserves en dammen bevinden zich in een kritieke situatie. In sommige regio's hebben lokale autoriteiten noodmaatregelen getroffen om de watersnood het hoofd te bieden. Het land overweegt waterrantsoenering.

