Marokko-Duitsland: eerste ontmoeting tussen BuZa-ministers sinds crisis

In tegenstelling tot de diplomatieke crisis met Spanje verbeteren de Marokkaans-Duitse betrekkingen zich in hoog tempo.

Marokko en Duitsland zijn vastbesloten om hun betrekkingen een nieuwe impuls te geven. Dat blijkt uit de videoconferentie tussen de ministers van Buitenlandse Zaken, Nasser Bourita, en zijn Duitse ambtgenote Annalena Baerbock.

De twee topdiplomaten benadrukten de noodzaak om de bilaterale betrekkingen nieuwe leven in te blazen en kwamen overeen een nieuwe dialoog te beginnen om "misverstanden in hun betrekkingen te overwinnen.".

Een dialoog die in "de komende weken" van start zal gaan met als doel de basis te leggen voor nieuwe samenwerking "die alle gebieden bestrijkt en alle actoren betrekt" met het oog op het "samen bepalen van richtlijnen.", aldus de gezamenlijke verklaring.



Diplomatieke rel

Te midden van een crisis met de regering van voormalig bondskanselier Angela Merkel besloot Marokko in maart vorig jaar om de veiligheidssamenwerking met de Duitse inlichtingendiensten op te schorten.

Bovendien werden alle ministeries geïnstrueerd de samenwerking met Duitsland op alle vlakken stop te zetten. Een buitengewoon bevel dat werd gerechtvaardigd door "diepe misverstanden met Berlijn", aangewakkerd door het "negatieve" standpunt van Duitsland inzake de Sahara-kwestie en de poging van Berlijn om Rabat uit te sluiten van regionale bijeenkomsten over Libië.



Verzoening

De relatie tussen Berlijn en Rabat is sinds de machtswisseling in Duitsland weer aan het herstellen. De Marokkaans-Duitse toenadering, die plaatsvond sinds de vorming van de linkse coalitieregering onder voorzitterschap van Olaf Scholz, werd gisteren in Madrid uitgenodigd op een persconferentie die werd georganiseerd door Baerbock en haar Spaanse evenknie José Manuel Albares.

Baerbock onderstreepte in antwoord op een vraag over Marokko dat het "in het belang van Europa en Marokko is" om de betrekkingen die tot maart vorig jaar goed waren voort te zetten.



Baerbock begon in december haar functie als buitenlandminister en maakte meteen werk van het herstellen van de betrekkingen met Rabat. Na het aantreden van Baerbock prees haar ministerie in een verklaring de "grote hervormingen" die Marokko de afgelopen tien jaar heeft ondergaan en de "belangrijke rol" die het Noord-Afrikaanse land speelt in de stabiliteit en duurzame ontwikkeling van de regio. Ook verwelkomde het persbericht de diplomatieke betrokkenheid van Marokko bij het Libische vredesproces.

Baerbock bleef trouw aan haar verklaring van december en sprak weken later haar steun uit voor de inspanningen van Staffan de Mistura in zijn zoektocht naar een politieke oplossing voor de Sahara.



Koning Mohammed VI

Het standpunt van Baerbock werd eerder dit jaar bevestigd door de Duitse president Frank-Walter Steinmeier in een bericht aan koning Mohammed VI waarin hij de monarch uitnodigde voor een staatsbezoek aan Duitsland.

Koning Mohammed VI reageerde woensdag op die presidentiële handreiking in een telegram waarin hij Steinmeier feliciteerde met zijn recente herverkiezing. "Ik maak van deze gelegenheid gebruik om u te verzekeren van de bereidheid van het Koninkrijk Marokko om een ​​nieuwe adem te geven aan de vriendschaps- en samenwerkingsrelaties die het deelt met de Bondsrepubliek Duitsland", aldus de koning van Marokko.

