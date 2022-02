Spanje en Duitsland herhalen belang van goede betrekkingen tussen EU en Marokko

Marokko beleefde vorig jaar diplomatieke crises met zowel Spanje als Duitsland.

De Spaanse minister Jose Manuel Albares (Buitenlandse Zaken) bevestigde dinsdag tijdens een ontmoeting met zijn Duitse ambtgenote Annalena Baerbock het belang van het onderhouden van goede betrekkingen met Marokko.

Het opbouwen van solide banden met een land als Marokko vereist "tijd en rust" en dat werkt anders dan het tempo van "media en Twitter", zei Albares, eraan toevoegend dat Spanje en Marokko bezig zijn met het bouwen van een 21e-eeuwse relatie na "een zeer diepe crisis". Na de bijeenkomst herhaalde Albares hetzelfde standpunt tijdens een gezamenlijke persconferentie met Baerbock.

Albares

De verzoenende toon van Albares is geen verrassing. De Spaanse topdiplomaat hamert sinds zijn aanstelling op "verzoening" en "goed nabuurschap" met Marokko.



Albares nam de taken over van Arancha Gonzalez Laya te midden van een ongekende diplomatieke breuk met Marokko na het besluit van Madrid om Polisario-leider Brahim Ghali te ontvangen.

Baerbock

Net als Albares benadrukte de Duitse buitenlandminister het belang voor de EU en Marokko om de betrekkingen die "tot maart vorig jaar goed waren voort te zetten." Ze herinnerde ook aan de steun van haar land aan het door de VN geleide politieke proces om een ​​oplossing te vinden voor het conflict in de Sahara.



Marokko besloot in maart vorig jaar eenzijdig om alle communicatie met Duitsland op te schorten. Alle Marokkaanse ministeries werden door buitenlandminister Nasser Bourita verzocht om alle contacten met Duitsland stop te zetten.

De relatie tussen Berlijn en Rabat is echter weer aan het herstellen sinds de machtswisseling in Duitsland. Rabat stuurde in december de ambassadeur voor Duitsland, Zohour Alaoui, terug naar Berlijn nadat Bourita positief reageerde op de handreiking van het ministerie van Baerbock.

In een artikel gewijd aan de betrekkingen tussen de twee landen beschreef de Duitse regering Marokko als "een belangrijke partner van de Europese Unie en van Duitsland in Noord-Afrika".

© MAROKKO.NL 2022