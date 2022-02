Rechtbank oordeelt over fatale steekpartij in Amsterdamse Pijp

algemeen 17 feb 4:21

De rechtbank in Amsterdam doet donderdagmiddag uitspraak in de zaak over de dodelijke steekpartij in de Amsterdamse wijk De Pijp in mei vorig jaar.

Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen de 30-jarige verdachte Mustapha S. voor het neersteken van vijf mensen. Een van hen, de 64-jarige Roy Titawanno, kwam door meerdere messteken om het leven. Anderen raakten ernstig gewond. Het extreme, willekeurige geweld schokte de stad. S. verkeerde destijds in ernstige psychische problemen. Hij had last van wanen en kreeg naar eigen zeggen opdrachten van stemmen. Op 21 mei rond 23.00 uur sloeg hij in zeventien minuten zes keer toe, in de Ferdinand Bolstraat en omgeving. Eén slachtoffer bleef ongedeerd.

Een psychiater en een psycholoog zijn tot de conclusie gekomen dat S. zijn daden niet kunnen worden toegerekend, omdat hij in een psychose verkeerde. Hij moet tbs met dwangverpleging opgelegd krijgen, vinden de deskundigen, mede om de samenleving tegen hem te beschermen. De advocaat van S. wil geen gedwongen verblijf in een tbs-kliniek voor haar cliënt. Een zogeheten tbs met voorwaarden volstaat, meent zij. © ANP 2022