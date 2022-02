Rutte: geen geld voor Afrika, we doen al genoeg

Premier Mark Rutte is niet van plan op de tweedaagse EU-Afrikatop in Brussel extra Nederlandse investeringen in het continent aan te kondigen.

"We doen al veel aan ontwikkelingssamenwerking", zegt hij. "We hebben een relatie met heel veel Afrikaanse landen. ".

Op de top zijn bijna tachtig regeringsleiders en staatshoofden uit Europa en Afrika bijeen om de banden aan te halen en economische samenwerking te versterken. "Afrika is een heel groot continent en ook onze buur", aldus Rutte. "Een intensieve relatie is relevant, ook voor Nederland."

De Europese Unie staat klaar om miljarden te steken in met name duurzame, infrastructurele projecten, ook als antwoord op de toenemende invloed van China dat al jaren geld pompt in Afrika. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is er de komende zeven jaar 150 miljard euro voor beschikbaar, een optelsom van geld en leningen uit de lidstaten, de EU-begroting, van Europese financiële instellingen en privé-investeerders.



Potentieel

Nederland geeft volgens Rutte zo’n 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan ontwikkelingssamenwerking uit, waarvan "een belangrijk deel naar verschillende projecten in Afrika gaat". Hij wijst op de grote rol die voor privé-investeerders in Afrika is weggelegd.

Op de eerste dag van de top was de premier covoorzitter van een rondetafel waar de leiders het thema van private investeringen bespraken. Rutte: "In Afrika is de private sector van groot belang voor het versterken van de economie, en het midden- en kleinbedrijf." Er is op het continent ook een enorm potentieel aan ondernemende jonge mensen, zei hij.

