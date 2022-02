IMF en Wereldbank houden vergaderingen virtueel, onduidelijkheid over najaarsconferentie in Marokko

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank houden nog deels vast aan onlinebijeenkomsten voor hun voorjaarsvergaderingen.

Comités komen zowel fysiek als virtueel bij elkaar waarbij deelnemers zelf kunnen kiezen of ze naar Washington willen afreizen. Alle andere evenementen zijn alleen online te volgen.

De voorjaars- en najaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank horen bij de belangrijkste topconferenties in de financiële wereld. Er komen doorgaans zo'n 10.000 politici, hoofden van centrale banken, ambtenaren, journalisten en zakenlieden op af, uit tal van landen. De afgelopen twee jaar werden de bijeenkomsten ook al online gehouden vanwege de coronapandemie.

Normaal gesproken vinden de conferenties in de Amerikaanse hoofdstad Washington plaats. Eens in de drie jaar wordt daar voor de najaarsconferentie van afgeweken.



Vorig jaar had Marokko gastheer moeten zijn. Toen dat door corona niet door kon gaan gaven de organisaties al aan te hopen in oktober 2022 alsnog naar Marokko af te kunnen reizen. Of dat ook daadwerkelijk kan, moet nog blijken.

De voorjaarsvergaderingen van het IMF en de Wereldbank staan van 18 tot en met 24 april gepland.

