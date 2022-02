Ramadan 2022: Marokko waarschuwt prijsspeculanten

De Marokkaanse regering heeft in aanloop naar de vastenmaand Ramadan gewaarschuwd voor handelaren die speculeren met prijzen voor voedingsproducten.

De autoriteiten zullen "hard optreden" tegen ondernemers die tijdens de ramadan misbruik maken van de toenemende vraag naar voedingsproducten, zei regeringswoordvoerder Mustapha Baitas vandaag op de wekelijkse persconferentie die volgt na de zitting van de regeringsraad.

"Er wordt gespeculeerd over consumentenprijzen, en we zijn nog maar korte tijd verwijderd van de ramadan", zei Baitas. De woordvoerder noemt het onredelijk dat handelaren zich mengen in de toeleveringsketen, ten nadele van de consument.

Wanneer de vastenmaand nader neemt de vraag naar voedingsproducten altijd toe. Tussenhandelaren en detaillisten grijpen de ramadan aan om winsten te maximaliseren met enorme prijsstijgingen tot gevolg.



De prijzen voor veel essentiële producten zoals groenten en fruit stijgen vaak abrupt op de vooravond van de ramadan. De prijs voor bijvoorbeeld tomaten, tijdens de ramadan erg in trek voor het bereiden van traditionele soep, stijgen doorgaans met gemiddeld 100 procent.

"De staat zal alle mogelijkheden benutten om te voorkomen dat tekorten ontstaan, dit is een noodzakelijke en fundamentele kwestie.", aldus Baitas.

