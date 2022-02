Braindrain: ook Canada geïnteresseerd in Marokkaans zorgpersoneel

Quebec is een wervingscampagne gestart om buitenlandse verpleegsters te werven voor een baan in Canada.

In totaal moeten 1.000 gezondheidswerkers worden geworven, bij voorkeur uit Franstalige landen in Afrika, meldt de Canadese arbeidsminister Jean Boulet.

De stad Quebec heeft voor de komende twee jaar een budget van 65 miljoen Canadese dollar uitgetrokken om wervingscampagnes op te zetten in Marokko, Algerije, Tunesië, Mauritius en Kameroen.

Kandidaten zullen na een stageperiode van 9 tot 12 maanden worden ingezet in de regio's Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, James Bay en Outaouais.



Eerder toonde ook Israël interesse in het werven van zorgpersoneel in Marokko maar het land kampt zelf met een ernstig tekort aan zorgmedewerkers. Er heerst in Marokko steeds meer weerstand tegen de kennisvlucht. Volgens cijfers van het zorgministerie heeft Marokko 97.000 artsen en verpleegkundigen nodig.

Het opvullen van het tekort is een belangrijk onderdeel van de aangekondigde hervormingen in de Marokkaanse zorgsector. Volgens Minister Khalid Ait Taleb (Volksgezondheid) kan het wel 25 jaar duren om het huidige tekort aan te vullen.

