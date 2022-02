Boufekrane: 13 jaar cel voor agenten na zelfmoord arrestant

marokko 17 feb 23:05

De rechtbank in Meknes heeft vier ambtenaren veroordeeld tot gevangenisstraffen van in totaal 13 jaar voor betrokkenheid bij de mishandeling die leidde tot de zelfmoord van een arrestant in Boufekrane.

De plaatsvervangend pasja en de moqaddem werden elk veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Twee agenten van de hulptroepen kregen elk 1,5 jaar cel opgelegd. Het incident dateert uit april vorig jaar. De man liep het vaccinatiecentrum in Boufakrane binnen om medische hulp te vragen voor zijn zieke zus. Hij vroeg om een ​​ambulance om haar te vervoeren naar het Mohammed V-ziekenhuis in Meknes. De man werd echter hardhandig de priklocatie uitgezet. Eenmaal buiten weigerde de man weg te gaan en ging hij verder met het verrichten van smeekbedes voor zijn zus, waarop de moqqadem de man hardhandig een politiewagen induwde, met behulp van twee handhavers.

Op het bureau werd de arrestant mishandeld en gedwongen politieverklaringen te ondertekenen in ruil voor zijn vrijlating, blijkt uit getuigenverklaring van zijn moeder. De man, straatverkoper van beroep, maakte na het voorval een eind aan zijn leven. In zijn afscheidsbrief beschuldigde hij de agenten van het onrecht wat hem is aangedaan.

De zaak leidde vorig jaar tot veel ophef en protesten in de regio Fez-Meknes, met name door de "brief van de hogra" (onrecht) waarin het slachtoffer de redenen voor zijn zelfmoord uitlegde. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot door alle maatschappelijke ophef en de druk die werd uitgeoefend door nabestaanden om over te gaan tot vervolging.