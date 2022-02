Jihadbruid Angela B. krijgt 4,5 jaar celstraf

Jihadbruid Angela B. (26) is vrijdag veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf.

De rechtbank in Rotterdam acht haar schuldig aan deelname aan terreurorganisatie Daesh en het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist. De straf voor de inwoonster van Soest is de hoogste die tot nu toe in Nederland is uitgedeeld aan een vrouw die uitreisde naar Syrië om daar te trouwen met een strijder van Daesh en met hem kinderen te krijgen.

