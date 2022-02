'Jihadbruid' Angela B. krijgt 4,5 jaar celstraf

'Jihadbruid' Angela B. (26) is vrijdag veroordeeld tot 4,5 jaar celstraf.

De rechtbank in Rotterdam acht haar schuldig aan deelname aan terreurorganisatie Daesh en het voorbereiden van terroristische misdrijven.

Het Openbaar Ministerie had zes jaar cel geëist. De straf voor de inwoonster van Soest is de hoogste die tot nu toe in Nederland is uitgedeeld aan een vrouw die uitreisde naar Syrië om daar te trouwen met een strijder van Daesh en met hem kinderen te krijgen.

Kort nadat B. zich bekeerde tot de islam reisde ze in 2014 af naar Syrië, waar ze trouwde met Fabio P. Dit kopstuk van Daesh was betrokken bij executies van gijzelaars. Met hem kreeg ze twee kinderen. Na diens dood hertrouwde B. tweemaal met andere Daesh-leden.



Onbewust

De Nederlandse beweerde dat ze "onbewust had deelgenomen aan Daesh". Ze zou meermaals tevergeefs hebben geprobeerd Syrië te ontvluchten, nadat haar duidelijk werd welke gruwelijke praktijken de terreurgroepering van haar echtgenoten er op nahield.

De rechters stelden dat er een stortvloed aan bewijs is dat B. simpelweg lid was van Daesh. "Zowel voor haar vertrek in 2014 als gedurende haar hele verblijf in Syrië wist ze heel goed van de terroristische activiteiten van haar eerste en volgende echtgenoten. Ze heeft welbewust gekozen voor en zich aangesloten bij Daesh."



Als voorbeelden daarvan wees de rechtbank op berichten waarin ze de terreurgroepering toejuicht. Ook was een notitie gevonden waarin B. schreef dat haar zoon - die ze kreeg met Fabio P. - sterk moest worden om in de toekomst "zoveel mogelijk slachtoffers te maken". Verder probeerde B. andere meisjes in Nederland over te halen om haar voorbeeld als 'jihadbruid' te volgen.

Strafvermindering

Strafvermindering omdat B. onder moeilijke omstandigheden in een kamp voor 'jihadbruiden' was beland, wilden de rechters niet toepassen. Volgens hen had de vrouw zelf besloten om niet terug te keren naar Nederland. Zo schreef ze aan haar moeder in Soest dat ze zich "zo goed voelde, terwijl anderen weggaan."

Behalve de 4,5 jaar celstraf legde de rechtbank ook een gedragsmaatregel op. Dat houdt in dat B. onder toezicht wordt gesteld. Volgens deskundigen was B. "gevoelig voor invloeden van anderen", met name een echtgenoot.

