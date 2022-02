Code rood voor deel Nederland om storm Eunice

Het KNMI heeft code rood afgegeven voor een deel van Nederland vanwege de storm Eunice.

Het weeralarm geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied.

De code rood geldt vanaf 14.00 uur. In de rest van het land is code oranje van kracht, met uitzondering van de provincie Limburg, waar code geel geldt wegens zware windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur.

In de kustgebieden waarvoor code rood geldt, kunnen windstoten voorkomen tot 130 kilometer per uur. Voor de plekken waar code oranje geldt, is dit 100 tot 120 kilometer per uur. Daarbij heeft het KNMI ook besloten tot de code rood met het oog op de duur van de storm, zegt een woordvoerder. "Het is een heel lange storm", zegt ze. De storm kan tussen de vijf en negen uur duren. De storm piekt naar verwachting aan het einde van de middag en begin van de avond.



Kustprovincies

De meeste schade wordt verwacht in de kustprovincies, geeft de woordvoerder aan. Het gaat dan bijvoorbeeld om bomen die omwaaien en rondvliegende dakpannen. "We willen niet dat mensen letsels krijgen", aldus de zegsvrouw. "Vandaar de extra waarschuwing."

Bij code oranje roept het KNMI mensen op voorbereid te zijn. Code rood betekent dat mensen actie moeten ondernemen, zegt de woordvoerder. In dit geval houdt dat volgens haar in dat mensen niet onnodig de deur uit moeten gaan. "Dat zie je nu goed gebeuren ook, dat mensen hun sportschool even overslaan en dat scholen eerder dicht gaan, bijvoorbeeld."



Zeldzaam

Het KNMI geeft niet vaak code rood uit. De laatste keer dat code rood werd afgekondigd wegens windstoten was 18 januari 2018. De laatste keer code rood in het algemeen was op 13 juli vorig jaar, toen voor zware regen en wateroverlast.

Aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag neemt de wind af.

