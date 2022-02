Regering België erkent Moslimexecutieve niet meer

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne trekt de erkenning van de zogeheten Moslimexecutieve in.

Het orgaan vertegenwoordigende moslims in België en diende tevens als officiële gesprekspartner van de Belgische regering.

Volgens de minister is er sprake van sterke buitenlandse inmenging in het orgaan en schort er van alles aan de organisatie. Volgens een rapport van de Veiligheidsdienst heeft de voorzitter van de Moslimexecutieve bovendien "extremistische sympathieën".

Het orgaan "kan niet langer een gesprekspartner zijn", zei Van Quickenborne vrijdagmorgen op de Vlaamse radio. Zo is de werking niet transparant, de structuur onduidelijk en is er sprake van "bemoeienis uit Turkije en Marokko". De subsidie van 600.000 euro per jaar wordt geschrapt.



Voorzitter Mehmet Üstün van de Moslimexecutieve noemt het besluit van de minister onaanvaardbaar. Hij is "verbaasd en ontgoocheld" en vindt dat het aan de moslimgemeenschap is om over hun officiële vertegenwoordiging in België te oordelen.

Van Quickenborne waarschuwde het orgaan al twee keer eerder maar zet nu een streep door de erkenning omdat een hervormingsvoorstel dat de executieve vorige week indiende opnieuw onvoldoende is. Zo is er nog altijd te weinig plaats voor vrouwen. "De organisatie is niet representatief voor alle moslims in ons land. Je ziet een oudere generatie die elke voeling met de jonge moslims heeft verloren die hier de plak zwaait. Dat is rampzalig voor de moderne islam."



"Spionage"

De regering in België verwijst wel vaker naar Marokkaanse 'spionage' als het gaat om zaken die moslims aangaan. Zo bracht justitie eind 2020 een negatief advies uit over de doorstart van de Brusselse Grote Moskee.

Onder nieuwe bestuurders van het gebedshuis zouden 'Marokkaanse spionnen' zitten. De Marokkaanse ambassadeur in België, Mohamed Ameur, noemde in een reactie destijds de aantijgingen "ongegrond, onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en zinloos".



"Je kunt Marokko niet vragen om medewerking te verlenen aan gevoelige kwesties in België en pleiten voor meer medeplichtigheid bij het beheer van die kwesties maar tegelijkertijd het land in de openbare ruimte afkeuren door het oneerlijk te beschuldigen van spionage en inmenging."

De ambassadeur wees er ook op dat Marokko nooit de ambitie heeft uitgesproken om betrokken te raken bij het moskeebeheer in Europa en daarbuiten, omdat Marokko daar "geen belang" bij zou hebben.

Het beheer van religieuze zaken in België heeft alleen betrekking op moslims in België, benadrukte hij.

© ANP 2022