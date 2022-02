Vrouw Macron klaagt vrouwen aan die haar transseksueel noemen

De vrouw van de Franse president Emmanuel Macron, Brigitte Macron, stapt naar de rechter vanwege claims dat ze transseksueel zou zijn.

Ze klaagt twee vrouwen aan die het gerucht zouden hebben verspreid.

De vrouwen hadden het gerucht samen met beelden van de 68-jarige presidentsvrouw en haar familie op YouTube gedeeld. Volgens de beweringen zou Brigitte geboren zijn als man met als naam Jean-Michel. Het bericht doet de ronde op verscheidene sociale media.

Macron heeft onder meer aangifte gedaan van het schenden van haar privacy en portretrecht. De broer van de presidentsvrouw en haar drie kinderen uit een eerder huwelijk hebben ook aangifte gedaan in de zaak. De eerste hoorzitting is op 15 juni.

Het is niet de eerste keer dat het echtpaar Macron te maken krijgt met nepnieuws. In de aanloop naar de vorige presidentsverkiezingen in 2017 gingen geruchten rond dat Emmanuel Macron homoseksueel zou zijn.

