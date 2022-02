Koning Mohammed VI spreekt EU-Afrika-top toe

Minister Nasser Bourita (Buitenlandse Zaken) heeft vrijdag een toespraak van koning Mohammed VI voorgelezen op de zesde editie van de EU-Afrika-top in Brussel.

In de toespraak benadrukte de koning van Marokko dat "het garanderen van onderwijs, het versnellen van opleidingen en inzetbaarheid van jongeren, het bevorderen van cultuur, het regelen van migratie en mobiliteit de uitdaging vormen van het partnerschap tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Unie".

"Het is met deze toekomstgerichte doelstellingen dat de AU-EU-partnerschapsaanpak moet worden afgestemd", zei de Koning, opmerkend dat de twee continenten elkaar nodig hebben om deze gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken. "Onze verantwoordelijkheid is algemeen. Ons belang is er niet minder om".

De thema's onderwijs, cultuur, mobiliteit en migratie "vormen de prioriteiten van onze acties in Marokko, in Afrika en in het kader van ons partnerschap met de Europese Unie", zei de Koning. Hij benadrukte dat deze thema's jongeren samenbrengt en dat het in het belang van hun potentie is om te investeren in het partnerschap tussen de twee continenten.



Bovendien dwingt de coronapandemie en diens invloed op de thema's beide continenten om op grote schaal gezamenlijk in actie te komen. Marokko bevestigd door zijn kwalitatieve aanwezigheid op de EU-Afrika-Top en de hoge politieke engagement "geëmancipeerd" te zijn en bovendien "in staat is om de taak op zich te nemen".

EU-Afrika-top

Bijna tachtig regeringsleiders en staatshoofden uit Europa en Afrika zijn twee dagen in Brussel bij elkaar om de banden aan te halen en economische samenwerking te versterken.



De top wordt overschaduwd door de zorgen over Oekraïne en Rusland. Voor dat de EU-leiders de Afrikanen konden ontmoeten werd donderdag eerst een spoedberaad gehouden over de militaire ontwikkelingen in die regio.

Vanwege de massale belangstelling worden de bijna tachtig leiders verdeeld over zeven thematafels. Premier Mark Rutte was donderdag covoorzitter van de rondetafel 'Steun van de privé-sector en economische integratie'.

Buitenlandminister Nasser Bourita was covoorzitter van de rondetafel 'mobiliteit en migratie'.

