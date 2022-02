Twaalf vermisten na brand op veerboot bij Griekse eiland Corfu

De Griekse reddingsdiensten zoeken naar twaalf mensen die nog vermist worden na het uitbreken van een grote brand op een veerboot bij het eiland Corfu vrijdagavond.

Bijna alle driehonderd opvarenden werden 's avonds van het schip gehaald. Tien mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht vanwege ademhalingsproblemen en kleine verwondingen.

Hulpdiensten kunnen vanwege het vuur nog niet aan boord komen. Wel kammen helikopters en verschillende schepen het gebied uit en zijn ook een blusboot en meerdere sleepboten ingezet. Het Nederlandse bergingsbedrijf Boskalis heeft twaalf experts naar Griekenland gestuurd om te helpen.

De kapitein en twee bemanningsleden van het schip zijn volgens Griekse media aangehouden. Ook hebben de autoriteiten een onderzoek ingesteld.



Op het 183 meter lange schip brak brand uit terwijl het vanuit Griekenland op weg was naar Italië. Aan boord zaten officieel 239 passagiers en 51 bemanningsleden. Meerdere schepen werden ingezet om de opvarenden van de Euroferry Olympia in veiligheid te brengen.

Vrachtwagenchauffeurs

Alle vermisten zijn volgens de kustwacht vrachtwagenchauffeurs. Zeven van hen komen uit Bulgarije, drie uit Griekenland en de rest uit Turkije en Litouwen. Een aantal geredde truckers zei tegen lokale media dat sommige chauffeurs liever in hun vrachtwagen sliepen, omdat de slaapvertrekken aan boord overvol waren.



De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Vermoedelijk is deze begonnen in de romp van de veerboot. Eigenaar Grimaldi Lines meldt dat de bemanning tevergeefs probeerde de brand te blussen. Volgens een van de geredde passagiers duurde het vier uur voordat zij gered werden.

Slechte omstandigheden

Volgens de Griekse krant Kathimerini waarschuwde een Griekse vakbond het ministerie voor Zeevaart in 2017 voor slechte omstandigheden op de veerboot. Zo zou de airconditioning in de slaapvertrekken niet werken en waren er te weinig slaapplaatsen. Ook de ventilatie in de garage van de Olympia was volgens de bond buiten werking.

De laatste veiligheidscheck van de 27 jaar oude veerboot was op 16 februari, aldus Grimaldi Lines. De truckersvakbond klaagde ook over de staat van een andere veerboot van het bedrijf, de Egnazia.

