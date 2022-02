Ziyech bezorgt Chelsea zwaarbevochten zege op Crystal Palace

Hakim Ziyech heeft Chelsea aan een zwaarbevochten zege geholpen in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace.

Hij maakte in de 89e minuut het winnende doelpunt: 0-1. Het duel op Selhurst Park leek op een doelpuntloos gelijkspel uit te draaien, maar in de slotfase bepaalde Ziyech anders. De middenvelder, die een basisplaats had, was trefzeker met een volley na een voorzet vanaf de linkerflank van Marcos Alonso.

Het was voor Ziyech zijn vierde doelpunt van het seizoen in de Premier League. Hij was voor de derde keer op rij trefzeker in een competitiewedstrijd. Vorige week kwam Chelsea niet in actie, omdat de Londense club deelnam aan het WK voor clubteams. Ten koste van Palmeiras werd de wereldtitel gepakt.

Chelsea staat na 25 speelronden op 50 punten, 7 minder dan Liverpool, dat met 3-1 wist te winnen van Norwich City. Koploper Manchester City, dat om 18.30 uur nog aantreedt tegen Tottenham Hotspur, staat op 63 punten.



Wout Weghorst was op zijn beurt van waarde voor Burnley, dat de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion met 3-0 wist te winnen. Weghorst zette zijn ploeg op voorsprong en verzorgde de assist bij de 0-2 van Josh Brownhill.

Donny van de Beek verloor met Everton de uitwedstrijd tegen Southampton met 2-0. Van de Beek speelde de hele wedstrijd.

