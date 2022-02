Na Eunice wordt zondag en maandag opnieuw storm verwacht

De zware storm Eunice is achter de rug, maar dat betekent niet dat Nederland van het stormachtige weer is verlost.

Er komt nog meer storm aan, waarschuwt Weer.nl. De windstoten zijn niet zo hevig als tijdens Eunice, maar de storm kan zondagavond en maandagmiddag wel schade veroorzaken.

Zondag valt er niet alleen veel regen, er staat in de ochtend en middag al een stevige wind. Aan zee kunnen windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voorkomen. Het stormachtige weer heeft te maken met een groot lagedrukgebied dat vanaf het Verenigd Koninkrijk richting Denemarken trekt.

Wanneer 's avonds een pittig koufront overtrekt neemt in het hele land tijdelijk de kans op (zeer) zware windstoten toe. Boven land kunnen dan windstoten tot 100 kilometer per uur optreden, aan zee mogelijk tot 120 kilometer per uur. Ook is dan langs de westkust, op het IJsselmeer en in het Waddengebied waarschijnlijk sprake van een volgende officiële storm. Wellicht wordt zelfs even een windkracht 10 gemeten.



In de nacht naar maandag verdwijnen de zwaarste windstoten, maar aan zee staat nog lange tijd een windkracht 8 à 9 met windstoten van tussen de 90 à 100 kilometer per uur. In de loop van de ochtend nadert vanuit het noordwesten een nieuw storm, met wederom zware tot zeer zware windstoten.

Boven land staat dan op veel plekken een krachtige wind met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Aan zee komt het dan opnieuw tot storm met windstoten van mogelijk 120 kilometer per uur.

