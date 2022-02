Johnson: Rusland plant grootste oorlog in Europa sinds 1945

Er zijn aanwijzingen dat Rusland "de grootste oorlog in Europa sinds 1945" plant, zegt de Britse premier Boris Johnson in een interview met de BBC.

"Alle tekenen zijn er dat het plan in zekere zin al is begonnen." Volgens de inlichtingendiensten is Rusland van plan Oekraïne binnen te vallen en de hoofdstad Kiev te omsingelen, aldus de minister-president.

Johnson is bang dat de invasie vele mensenlevens zal kosten. Volgens de laatste schattingen van de Amerikaanse regering bedraagt het aantal troepen langs de Oekraïense grens, zowel in Belarus als Rusland, tussen de 170.000 en 190.000 man. Het Westen vreest dat de Russen ieder moment kunnen aanvallen, maar Moskou heeft tot nu toe steeds ontkend dat van plan te zijn en zegt alleen militaire oefeningen in de regio te houden.

Johnson meldt dat de Amerikaanse president Joe Biden westers leiders heeft verteld dat inlichtingendiensten verwachten dat Rusland Oekraïne niet alleen via het oosten, via de regio Donbas, binnenvalt, maar ook vanuit Belarus en vanuit de regio rondom Kiev. "Ik ben bang om te zeggen dat het plan dat we zien is voor iets dat echt de grootste oorlog in Europa sinds 1945 zou kunnen zijn, alleen al qua omvang", zei de premier. Mensen moesten niet alleen rekening houden met het mogelijke verlies van Oekraïense levens, maar ook dat van "jonge Russen", voegde hij eraan toe.



Johnson sprak met de BBC na een ontmoeting met de Oekraïense president Volodimir Zelenski en vertelde de wereldleiders in een toespraak bij een veiligheidsconferentie in München dat elke invasie van Oekraïne door Rusland "over de hele wereld zou echoën".

Het volledige interview wordt zondagmorgen uitgezonden op de BBC.

