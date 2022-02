Corona eiste al 30.000 levens in België sinds begin pandemie

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België meer dan 30.000 coronadoden gevallen.

Viroloog Steven Van Gucht van het gezondheidsinstituut Sciensano zegt dat dinsdag het aantal geregistreerde overlijdens door Covid-19 over de 30.000 zal gaan.

"Achter dat cijfer steekt een hele evolutie, twee jaar met twee winterseizoenen", aldus Van Gucht. Covid-19 maakte de meeste slachtoffers in 2020, met twee zware golven.

"Dat was een heel dodelijk jaar, we moeten al teruggaan tot de Spaanse griep om dit soort oversterfte te zien", zegt de viroloog. "Duizenden extra doden in 2020 die je normaal niet ziet."



België heeft van het begin van de uitbraak de overlijdens in bejaardentehuizen en andere verzorgingscentra met oudere bewoners nauwkeurig geteld en ook bij twijfel toegeschreven aan het longvirus. Uit het buitenland kwam geregeld commentaar op het hoge aantal sterfgevallen in het land.

In mei 2020 zei Van Gucht dat Nederland het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid-19 zwaar onderschatte. "Het aantal overlijdens dat we in België rapporteren, komt bijna voor 100 procent overeen met de gemeten oversterfte", zei hij toen.

