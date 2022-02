Marokko neemt maatregelen om water te rantsoeneren

Het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft lokale autoriteiten opgeroepen het watergebruik te rantsoeneren.

Lokale autoriteiten gaan de waterstroom voor gebruikers beperken en besproeien van groene ruimten met conventionele waterbronnen verbieden. Bovendien gaan lokale autoriteiten toezicht houden op waterdistributie (via vrachtwagens) naar afgelegen gebieden die kampen met waterschaarste.

Marokko kampt met de grootste droogte sinds 1981. De droogte heeft vooral voor de landbouw desastreuze gevolgen. Stukken land staan droog en graan dreigt onbetaalbaar te worden. Van de Marokkaanse beroepsbevolking werkt 40 procent in de landbouwsector. Een groot deel van de bevolking dreigt moeite te krijgen om rond te komen.

De droogte in het Noord-Afrikaanse land, dat doorgaans deel uitmaakt van de op één na grootste graanimportregio's ter wereld, zorgt ook voor een schaarste aan grasland en voor een explosieve toename in de prijzen voor dierenvoer. Boeren betalen tussen de 40 en 100 procent hogere prijzen voor voeder.



Steunmaatregelen

Vorige week meldde de Marokkaanse onderminister van Financiën dat de regering de graansubsidies zal opvoeren. De steunmaatregel komt te midden van een internationale bevoorradingsknelpunt en geopolitieke spanningen die West-Europa in de greep houden. Hogere transportkosten als gevolg van stijgende olieprijzen, de pandemie en de hoge inflatie verergeren de zaak.



Koning Mohammed VI heeft de regering vorige week opgeroepen om 10 miljard DH (€ 940 miljoen) vrij te maken om de droogte aan te pakken. De koning benadrukte dat de regering alle noodzakelijke maatregelen moet nemen tegen de gevolgen van het neerslagtekort.

Het geld is bedoeld om een programma uit te werken bedoeld om de economische gevolgen bij getroffen boeren te verzachten. Het programma richt zich op het beschermen van dierlijk en plantaardig kapitaal; het gebrek aan water zorgt voor een gebrek aan weideland, de omvang van de getroffen gebieden wordt geschat op zeker drie miljoen hectare.



Klimaat

Of de droogte kan worden toegeschreven aan de opwarming van de aarde, is niet zeker. Sommige wetenschappers denken dat het door 'El Niño' komt. Het fenomeen zorgt voor opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan. In 2007 was dit weersverschijnsel de oorzaak van de droogte in Marokko.



Heel Noord-Afrika en grote delen van Spanje en Italië kampen met droogte. In Italië wordt vooral het noordwesten getroffen, in Spanje gaat het om het midden en zuiden.

Regen in de winter is belangrijk om de (stuw)meren te vullen en om de droge en warme zomerperiode met voldoende water tegemoet te kunnen gaan.



