Marokko telt gemiddeld 10 verkeersdoden per dag

Er sterven in Marokko per dag gemiddeld bijna tien mensen door een verkeersongeluk en er raken gemiddeld per dag 28 mensen ernstig gewond in het verkeer.

De cijfers werden vrijdag onthuld door minister Mohamed Abdeljalil (Transport en Logistiek). Jaarlijks sterven meer dan 3.500 mensen in het verkeer en raken 10.000 anderen ernstig gewond. De economische kosten bedragen met 20 miljard DH (€ 1,9 miljard) ruim 1,7 procent van het BBP. De regering maakt in 2005 een prioriteit van de verkeersveiligheid en lanceerde een nationale strategie om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen; er werd een interministeriële commissie opgezet en er werd een nieuwe wet aangenomen.

De doelstelling van het eerste vijfjarenplan (2017-2021) om het aantal verkeersslachtoffers met een kwart te verminderen werd echter niet behaald. Het jaarlijks gemiddelde aantal dodelijke verkeersslachtoffers passeerde met 3.675 het beoogde maximumaantal van 2.800 doden per jaar. De verkeersminister benadrukte tijdens zijn presentatie dat de evaluatie van de huidige strategie het mogelijk heeft gemaakt om een ​​nieuw plan voor 2022-2026 op te stellen met als doel het aantal sterfgevallen tegen 2026 met 50 procent te verminderen.

De oprichting van het nationale bureau voor verkeersveiligheid (NARSA) in 2018 en de ingebruikname van nieuwe verkeersradars en camera's moet helpen bij het behalen van de ambitieuze doelstellingen. Het nieuwe wegbeheerplan is opgesteld na analyse van verkeersongevallen, hun oorzaken en geografische spreiding. Volgens het verkeersbureau worden de meeste verkeersongevallen veroorzaakt door te hoge snelheid, rijden onder invloed, het gebruik van een telefoon tijdens het rijden en het niet gebruiken van een veiligheidsgordel of helm.