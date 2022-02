Passagier probeert deur te openen tijdens vlucht Doha-Casablanca

Vorige week dinsdag ontstond paniek aan boord van een vlucht van Qatar Airways nadat een man de deur van het vliegtuig probeerde te openen.

Het vliegtuig vloog op een hoogte van circa 12.000 meter toen een passagiers in hysterische toestand probeerde de cabinedeur te openen.

Met behulp van andere passagiers slaagde het cabinepersoneel er in de man te overmeesteren. Hij werd na de landing in Casablanca overgedragen aan de politie.

In de video die rondgaat op sociale netwerken doet een passagier verslag van het incident. "We hoorden de man plotseling schreeuwen. Hij sloeg de passagier die in de stoel voor hem zat en liep naar de deur.".



Het blijft onduidelijk of de passagier zelfmoord probeerde te plegen of dat hij kampte met een psychische stoornis, claustrofobie of vliegangst.

In 2019 deed zich een soortgelijk incident voor toen een reiziger aan boord van een vlucht tussen Parijs en Marrakech 15 minuten na opstijgen de deur poogde te openen. De piloot moest terugkeren naar de luchthaven.

Heb je hulp nodig? 113 Zelfmoordpreventie Bel 113 24/7 bereikbaar ( www.113.nl

