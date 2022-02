Marokko meldt 22 coronadoden in laatste etmaal

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid zijn in het afgelopen etmaal 22 nieuwe coronadoden gevallen.

In de laatste 24 uur werden 190 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, er werden 9.116 tests uitgevoerd.

Tot dusver zijn in totaal 1.159.157 besmettingen vastgesteld en zijn 15.916 mensen overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

De meeste doden werden geregistreerd in de regio Tanger-Tetouan-Al Hoceima (6), gevolgd door Sous-Massa (5) en Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca-Settat en l'Oriental waarin elk drie doden vielen.



Het laatste etmaal zijn 1.019 personen hersteld van het coronavirus waarmee het aantal herstellingen is opgelopen tot 1.135.897. Het herstelpercentage in Marokko is 98 procent. Het land telt momenteel 7.344 actieve besmettingen, waarvan 304 in het ziekenhuis.

Tot dusver hebben 24.730.668 mensen de eerste coronaprik gehad en zijn 23.174.411 dubbel geprikt. In totaal hebben 5.509.943 mensen het boostervaccin ontvangen.

Vanwege de verbeteringen in de epidemiologische situatie in het land stoppen we met het dagelijkse coronabulletin en zullen we voortaan wekelijks melding doen van het aantal coronaslachtoffers.

© MAROKKO.NL 2022