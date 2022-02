Eunice zorgt voor paniek aan boord TUI-vlucht Marrakech-Manchester (video)

Grote schrik onder passagiers van TUI-vlucht BY669 van Marrakech naar Manchester afgelopen vrijdag.

Vanwege storm Eunice die Europa hard treft moest de vlucht worden omgeleid naar Glasgow. Het vliegtuig dat om 12.05 uur de luchthaven van Marrakech zou verlaten en om 15.00 uur op de luchthaven van Manchester te landen, had vertraging en vertrok uiteindelijk omstreeks 13.00 uur.

De vertraging was een slecht voorteken; de piloot probeerde tweemaal te landen tijdens harde wind en stortregens alvorens hij moest uitwijken naar het met sneeuw bedekte Glasgow in Schotland. "Toen we in het vliegtuig stapten waren mensen sceptisch omdat er duidelijk een code rood was afgegeven. TUI heeft toch besloten de vlucht voort te zetten", zegt een passagier tegenover nieuwsdienst Daily Mail.

"Toen we Manchester Airport naderden kregen we te horen dat we voorbereid moesten zijn op harde wind en windstoten", zei hij. "Mensen werden nerveus (…) Mensen waren echt bang. De turbulentie was verschrikkelijk. Mensen waren in paniek en schreeuwden.", de eerste afdaling mislukte waardoor de piloot een tweede poging waagde.



"Toen begon de tweede afdaling. Iedereen wist wat te verwachten en het was tien keer erger. Ik zag mensen in en uit hun stoelen stappen. Kinderen en volwassenen moesten overgeven. Mensen kregen paniekaanvallen. Vreemden hielden elkaars hand vast en families bogen zich over het gangpad om elkaars hand vast te houden. Mensen waren aan het bidden. Het was gewoon een afschuwelijke ervaring", aldus de passagier.

Het vliegtuig landde uiteindelijk rond 17.30 uur op de luchthaven van Glasgow. Het gebied was bedekt met sneeuw en passagiers moesten bijna drie uur de kou trotseren. Vier rijtuigen zouden passagiers naar Manchester vervoeren, naar niet alle voertuigen waren beschikbaar.

"Helaas was door de onvoorziene omleiding een tekort aan beschikbare voertuigen voor transport naar Manchester", aldus een woordvoerster van TUI. "We willen onze excuses aanbieden aan de getroffen klanten en hen bedanken voor hun geduld en begrip."

