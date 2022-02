Olieprijzen flink omhoog door oplopende spanningen Oekraïne

De olieprijzen gingen maandag flink omhoog door de oplopende spanningen rond Oekraïne tussen het Westen en Rusland.

De Russische president Vladimir Poetin erkent twee afvallige pro-Russische regio's in het oosten van Oekraïne als onafhankelijke staten.

Op de oliemarkt is er vrees dat bij een verdere escalatie van het conflict de Russische olieleveringen geraakt kunnen worden. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg met meer dan 3 procent naar 93,95 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, klom met bijna 3 procent naar 92,26 dollar per vat.

Rusland behoort tot de grootste olieleveranciers ter wereld en er is vrees dat als het Westen harde sancties oplegt aan Moskou de olieleveringen dan verstoord kunnen raken. Ook is Rusland een zeer belangrijke gasleverancier.



Kenners sluiten niet uit dat de olieprijzen door kunnen stijgen tot boven de 100 dollar per vat. Naast de onrust rond Oekraïne worden de prijzen ook gestuwd door de wereldwijd grote vraag naar olie en een beperkt aanbod op de markt. De topman van het Saoedische staatsolieconcern Saoedi Aramco zei eerder op de dag dat hij een steeds grotere olievraag ziet, met name in Azië.

Daarnaast verklaarde de topman van de grote internationale oliehandelaar Vitol dat de prijzen voor een langere periode op meer dan 100 dollar kunnen uitkomen. Dat komt volgens hem vooral door het herstel van de reissector nu de beperkingen tegen de coronapandemie steeds verder worden versoepeld in veel landen. Er is dan te weinig reservecapaciteit om aan die stijgende olievraag te kunnen voldoen.

