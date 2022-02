Marokko bezig met opzetten militaire zone aan grens met Algerije

De Koninklijke Strijdkrachten (FAR) gaan in opdracht van koning Mohammed VI een militaire zone aan de oostelijke grensstrook opzetten.

Het nieuwe commando is verantwoordelijk voor de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad zoals smokkel en illegale migratie. Het is de eerste keer in de geschiedenis van Marokko dat het leger de oostgrens actief gaat beschermen.

Met de oprichting van de nieuwe militaire zone wordt het aantal uitgebreid naar drie. De twee bestaande zones omvatten het commando in het noorden (Rabat) en het commando in het zuiden (Agadir), verantwoordelijk voor het leiden van de strijd tegen de separatisten (Polisario) en het beveiligen van de grenzen met Mauritanië.

De strategische beslissing is bedoeld om het verdedigingssysteem aan de zuidelijke regio uit te breiden naar de oostelijke regio, die zich uitstrekt over een afstand van 1.559 kilometer, langs de Marokkaans-Algerijnse grens. De operatie werd eind december al in gang gezet.



Volgens het besluit zullen vaste militaire eenheden en woongemeenschappen worden gecreëerd. Ook wordt verwacht dat FAR in de oostelijke regio zowel civiele als militaire taken op zich zullen nemen, naast het versterken van de capaciteiten om de territoriale integriteit van Marokko te verdedigen.

Generaal-majoor Mohamed Miqdad neemt de leiding over de oostelijke zones. Volgens FAR heeft Miqdad "een schat aan ervaring in het uitvoeren van militaire operaties".

