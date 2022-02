EU opent deur voor buitenlander met Indiase of Chinese vaccinatie

Buitenlandse toeristen die zijn ingeënt met een door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) goedgekeurd coronavaccin zijn vanaf 1 maart welkom in de Europese Unie.

Veel lidstaten lieten geen buitenlanders toe die bijvoorbeeld een Indiaas of Chinees vaccin hebben gehad maar alleen in de EU toegelaten vaccins.

De 27 EU-lidstaten hebben afgesproken deze beperking voor niet-essentiële reizigers van buiten de EU op te heffen. De EU heeft tot nu toe de Covid-19-vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson en Novavax goedgekeurd.

De WHO heeft daarnaast ook de vaccins goedgekeurd van de Chinese farmaceuten Sinopharm en Sinovac, die van het Indiase bedrijf Bharat Biotech en het AstraZeneca-vaccin dat in India door het Serum Institute wordt geproduceerd.



De volledige vaccinatie van buitenlandse toeristen moet minimaal 14 dagen voor aankomst zijn afgerond en niet ouder zijn dan 270 dagen. Reizigers met een boosterprik zijn eveneens welkom, evenals mensen met een bewijs dat ze niet langer dan 180 dagen geleden zijn hersteld van Covid-19.

Dit neemt niet weg dat lidstaten vrij zijn een negatieve PCR-test te vragen die niet ouder is dan 72 uur voor vertrek of, als dat door de lidstaat nodig wordt geacht vanwege de coronasituatie in het land van herkomst, aanvullende maatregelen te nemen zoals quarantaine or isolatie.

