Benzineprijs door crisis Oekraïne richting de 2,20 euro per liter

Benzine wordt komende dagen waarschijnlijk nog duurder in Nederland door de oplopende spanningen rond Oekraïne tussen het Westen en Rusland.

Marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers denkt dat er per dag wel ongeveer een cent bij kan komen, waarmee de adviesprijs voor een liter Euro95 (E10) richting 2,20 euro zou gaan.

Nu hanteren de grote oliemaatschappijen in Nederland nog een adviesprijs van 2,185 euro. Dat is iets onder het record van 2,187 euro dat vorige week werd neergezet. Ook de prijzen van diesel en lpg staan momenteel rond hun hoogste niveau ooit.

Tanken wordt al langer steeds duurder. Dat komt onder meer door de grote vraag naar brandstof die wordt veroorzaakt door het economisch herstel uit de coronacrisis. Daarbij speelt mee dat de grote olieproducerende landen van oliekartel OPEC en bondgenoot Rusland ervoor blijven passen om de oliekraan flink extra open te zetten.



Spanningen

Van Selms wijst erop dat de spanningen rond Oekraïne inmiddels ook al enige tijd spelen. Volgens de kenner hebben de oliemarkten de huidige ontwikkelingen daarom voor een groot deel al in de prijs verwerkt. Anders zouden de olieprijzen nu nog veel harder omhoog gaan, geeft hij aan. Maar wanneer het Westen harde sancties oplegt aan Moskou zouden de olieleveringen verstoord kunnen raken. Dat werkt wel prijsopdrijvend.

Als de situatie niet verder escaleert, zal de stijging van de tarieven in Nederland volgens Van Selms waarschijnlijk beperkt blijven. Zodra de spanningen weer wat afnemen, ligt het in zijn ogen voor de hand dat de prijzen weer wat omlaag gaan. Toch rekent hij erop dat Nederland nog langere tijd met benzineprijzen boven de 2 euro per liter zit opgescheept.



UnitedConsumers houdt al sinds november 2000 de ontwikkeling van de prijzen aan de pomp in de gaten. De laagste adviesprijs voor Euro95 werd gemeten op 13 december 2001. Toen ging het om 1,049 euro per liter. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote olieproducenten.

Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij het bij diverse goedkope pompen momenteel nog steeds mogelijk om Euro95 voor rond de 1,90 euro per liter te tanken.

© ANP 2022