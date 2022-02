Het Russische parlement geeft president Vladimir Poetin toestemming Russische militairen in het buitenland in te zetten.

De regering in het Kremlin wil troepen sturen naar twee afvallige pro-Russische regio's in het buurland Oekraïne, om ze te steunen in hun strijd tegen het Oekraïense leger.

Poetin had de twee gebieden een dag eerder erkend als onafhankelijke volksrepublieken.

© ANP 2022