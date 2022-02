Gijzeling in Apple Store Leidseplein, veel politie op de been

algemeen 22 feb 19:05

Een groot deel van het Leidseplein in Amsterdam is dinsdagavond afgezet en er is veel politie op de been.

Daar zou een overval op de Apple Store hebben plaatsgevonden. Op beelden is te zien dat er iemand in de winkel onder schot wordt gehouden. De melding van de overval werd rond 17.40 uur gedaan. De politie kan nog niet bevestigen of er inderdaad een overval plaatsvond. Meerdere getuigen laten aan AT5 weten dat ze schoten hoorden. "ik moest rennen voor mijn 'leven'", zegt een van hen. "Ik stond op het zebrapad tegenover de applestore Daar liep een medewerker in paniek naar buiten met portofoon 'OVERVAL!' roepend. Op dat moment viel kwartje nog niet en wilde ik zebrapad oversteken tegenover de ingang van de Applestore. En op dat moment hoorde ik pistoolschoten binnen."

Er hangt een politiehelikopter boven het gebied. Speciale politie-eenheden zijn ter plekke om de situatie onder controle te krijgen. Op sociale media worden beelden gedeeld van een man met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt.

