Israëlisch exploratiebedrijf NewMed Energy wil geluk beproeven in Marokko

marokko 22 feb 19:59

Het Israëlische energiebedrijf NewMed Energy is geïnteresseerd in aardgasexploratie in Marokko.

Volgens CEO Yossi Abu zijn de onderhandelingen met de Marokkaanse autoriteiten in een vergevorderd stadium, meldt persbureau Reuters. Marokko heeft, volgens het bedrijf, "grote geologische en commerciële troeven", zowel in de offshore-gebieden van de Atlantische Oceaan als de Middellandse Zee. De Israëlische onderneming heeft meerdere succesvolle projecten op haar naam staan, waaronder projecten in het oostelijke Middellandse Zeegebied die de Israëlische, Egyptische en Jordaanse markten bevoorraden.

De aankondiging van het bedrijf komt een dag na het bezoek van de Israëlische handelsminister, Orna Barbivai, aan Marokko waar ze een overeenkomsten ondertekende om de economische betrekkingen tussen de twee landen te reguleren, met als doel om binnen vijf jaar een jaarlijks handelsvolume van minstens een half miljard dollar te bereiken. Ook moeten de afspraken leiden tot bilaterale samenwerking op het gebied van normalisatie en regelgeving tussen entiteiten uit de particuliere sector (werkgeversorganisaties, kamers van koophandel, enz.) en op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) en innovatie. © MAROKKO.NL 2022