Politieactie bij Apple Store nog gaande na bevrijding mensen

algemeen 22 feb 21:14

De politieactie bij de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam is nog altijd gaande, zo meldt een woordvoerder aan het ANP na het nieuws dat een aantal mensen is bevrijd.

Er wordt niet genoemd hoeveel mensen nog in het pand zijn. Volgens Het Parool is er momenteel sprake van een gijzelnemer en een gijzelaar, maar dit kan de politie niet bevestigen. "Over de situatie in en rond het pand op dit moment willen we vooralsnog geen informatie delen." © ANP 2022