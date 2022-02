Marokko: jonge artsen overwegen steeds vaker carrière in het buitenland

Meer dan 70 procent van de artsen in opleiding in Marokko is van plan om na voltooiing van de studie het land te verlaten

Dat blijkt uit onderzoek naar de migratie-intenties van Marokkaanse studenten in hun laatste jaar geneeskunde. De studie werd uitgevoerd in januari 2021 door vijf onderzoekers van het Epidemiology Laboratory, aan de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Hassan II Universiteit van Casablanca.

Door de zorgwekkende kennisvlucht zal de arts-inwoner-ratio, die in Marokko al onder het aanbevolen gemiddelde ligt, waarschijnlijk nog verder verslechteren. In Marokko zijn er gemiddeld 7,3 artsen per 10.000 inwoners, dat is minder dan de helft van het aanbevolen wereldwijde gemiddelde (15,3).

De kennisvlucht naar het buitenland is één van de oorzaken van het schrijnend tekort aan zorgpersoneel in Marokko en volgens de resultaten uit het onderzoek ziet het er niet naar uit dat de situatie op korte termijn zal veranderen.



Beweegredenen

Voor het onderzoek werden 251 laatstejaarsstudenten geïnterviewd. 97,6 procent van hen heeft ambities om een ​​carrière in het buitenland na te streven. Betere opleidingsmogelijkheden (99 procent) en betere arbeidsomstandigheden (97,2 procent) zijn de voornaamste redenen om het vaderland in te ruilen voor een carrière in het buitenland; 34 procent prefereert een toekomst in Duitsland.

Ook zegt 95,2 procent van de studenten ontevreden te zijn over de kwaliteit van de opleiding in Marokko en 97 procent is niet blij met het salarisperspectief in Marokko. Voor 83,6 procent is minachting voor het medische beroep in Marokko een beweegreden.



De onderzoekers gaven aan "geen significant verband" te hebben gevonden tussen de migratie-intentie en het sociaaleconomisch profiel van de studenten. Volgens de onderzoekers is dat een belangrijk waarschuwingssignaal voor wervingsafdelingen van zorginstellingen in Marokko.

Hervormingen

De kennisvlucht of 'braindrain' in Marokkaanse zorginstellingen is een doorn in het oog van de zorgautoriteiten en heeft vergaande gevolgen voor de kwaliteit van de gezondheidszorg in het land. Het aanvullen van het personeelstekort in de zorg is daarom een belangrijk onderdeel van de hervormingen in de zorg.



Volgens zorgminister Khalid Ait Taleb is er een aanzienlijk gebrek aan personele middelen in een land dat nu al 32.000 artsen en 65.000 verpleegkundigen nodig heeft om het personeelstekort te dekken. "We zijn aan het bekijken hoe we dit kunnen verhelpen, wanneer we weten dat de begrotingsposten niet langer aantrekkelijk zijn en dat we onze laureaten niet langer kunnen behouden", gaf hij aan. Het kan wel 25 jaar duren voordat Marokko het huidige tekort (97.000) aan ziekenhuispersoneel heeft opgevuld.

Het hervormingsproject is ook bedoeld om buitenlandse investeringen te versterken en buitenlandse medische vaardigheden en expertise aan te trekken. Ait Taleb wil wetten aanpassen die momenteel als obstakels werken voor de werving van buitenlandse artsen in Marokko. Nieuwe regels moeten leiden tot gelijke kansen en behandeling van Marokkaanse artsen en hun buitenlandse collega's.



Betere lonen, minder werkdruk, professionele erkenning, doorgroeimogelijkheden, beter onderwijs en betere gezondheidszorg zijn daarentegen allemaal redenen voor hoogopgeleid Marokkaanse zorgmedewerkers om het professionele geluk elders te beproeven. Frankrijk is tot dusver de meest voorkomende eindbestemming geweest.

Ait Taleb pleit ook voor "een beleid van incentives"; een nieuw beloningssysteem moet zorgen voor ontschotting tussen de publieke en de private sector. Een vast salaris en een variabel salaris voor degenen die mèèr werken, een herziening van de opleiding in kwantiteit en kwaliteit, evenals vergoedingen voor woon-werkverkeer en kinderopvang.

