Ibrahimi pleit voor hervatting taraweeh in moskeeën en heropening stadions voor publiek

Nu is het "juiste moment" om een ​​tijdschema aan te kondigen voor de opheffing van de coronamaatregelen in Marokko.

Dat stelt Azzedine el Ibrahimi, lid van de coronacommissie van het zorgministerie, vandaag op zijn Facebook-pagina. Marokkanen hebben "toekomstperspectief en geruststellende indicatoren" nodig, voert Ibrahimi aan.

De afname in het aantal besmettingen en het uitblijven van een nieuwe mutatie van het coronavirus maakt het volgens Ibrahimi mogelijk om te versoepelen en de reguliere zorg te hervatten.

Hij vergeleek de situatie in Marokko met die in Frankrijk waar de dagelijkse registratie van 100.000 nieuwe besmettingen en de bezetting van 3.000 van de 5.000 intensive care-bedden de autoriteiten er niet van weerhield versoepelingen in het vooruitzicht te stellen.



Ibrahimi sprak specifiek over twee versoepelingen; het openstellen van stadions voor evenementen met publiek en de hervatting van de gezamenlijke nachtelijke Taraweeh-gebeden in gebedshuizen tijdens de naderende vastenmaand Ramadan.

Zijn optimisme is gebaseerd op "wetenschappelijke gegevens". Hij pleit voor een "duidelijke routekaart en een duidelijk tijdschema" die een weerspiegeling moeten zijn van de balans tussen de bescherming van de volksgezondheid en het herstel van het sociale en economische leven.



