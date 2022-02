Onderzoek naar massale ontsnapping uit psychiatrisch ziekenhuis Inezgane

Het openbaar ministerie (OM) van Inezgane is een onderzoek gestart na de massale ontsnapping van patiënten uit een psychiatrische instelling.

Het OM gaat onderzoeken of de instelling of het personeel in gebreke is gebleven.

Vorige week wisten 14 geesteszieken patiënten uit de instelling te ontsnappen. Naar verluidt omdat het ziekenhuis al geruime tijd kampt met personeelstekort en overbezetting.

Volgens dagblad A7adath Al Maghribiya waren de verantwoordelijken afwezig op het moment dat de patiënten het hazenpad kozen.



De Koninklijke Gendarmerie heeft één gevluchte patiënt weten op te pakken, het betreft een veroordeelde crimineel. De politie is nog op zoek naar 13 voortvluchtigen.

Volgens de politie worden enkele ontsnapte patiënten als gevaarlijk beschouwd en zouden ze een bedreiging voor de openbare orde kunnen vormen.



Geweldsmisdrijven

De aanwezigheid van geesteszieken in de openbare ruimte in Marokko is weer actueel sinds de moord op een Franse vrouw in Tiznit en de gewelddadige aanval op een Belgische toeriste in Agadir. Beide aanvallen werden uitgevoerd door dezelfde dader. De verdachte is volgens de politie in het verleden opgenomen geweest in een psychiatrische instelling.



De helft van de in Marokko geregistreerde geweldsmisdrijven wordt gepleegd door geesteszieke patiënten, stelt psycholoog Ahmed El Hamdaoui. Marokko telt slechts zes zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in de huisvesting en behandeling van geesteszieken. De zes instellingen kampen met een drastisch tekort aan personeel, bedden en medische apparatuur.

Door het tekort dwalen momenteel duizenden geesteszieken door de steegjes en straten van Marokkaanse steden, zonder medisch toezicht vanuit de gespecialiseerde behandelcentra, zegt El Hamdaoui.

