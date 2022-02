Marhaba 2022: Marokko en Spanje onderhandelen over hervatting ferrydiensten

Op diplomatiek niveau zijn onderhandelingen gaande om de diensten van veerboten te hervatten

Dat zegt de Spaanse president van staatshavens Álvaro Rodríguez Dapena.

De Spaanse regering is er op gebrand een oplossing te vinden om de ferryverbindingen met Marokko te hervatten voordat de jaarlijks terugkerende zomervakantiecampagne Marhaba van start gaat.

De uitsluiting van Spaanse havens door Marokko is één van de grootste uitdagingen waarmee Spaanse havens momenteel kampen, zei Dapena in een interview met nieuwsdienst Europa Sur.



Het conflict met Marokko treft Spanje op meerdere vlakken maar is vooral merkbaar in de haven van Algeciras. Door de gunstige geostrategische ligging, in het uiterste zuiden van Spanje en aan de ingang van de Straat van Gibraltar, is de haven favoriet bij diaspora die met de auto naar Marokko reizen.

"We lijden al twee jaar onder het eenzijdige besluit van Marokko om Spaanse havens uit te sluiten van operatie Marhaba en de reguliere maritieme verbindingen tussen de twee landen op te schorten.", zegt Dapena. Havenbedrijven in Algeciras hebben elk jaar vijf miljoen passagiers verloren, in totaal tien miljoen, en dat drukt de winst van de havenadministratie en de vele bedrijven die diensten verlenen aan passagiers.



Volgens Dapena zijn "op diplomatiek niveau" onderhandelingen gaande om de scheepvaartlijnen over te nemen en ze zo snel mogelijk te hervatten, "voordat een deel van de activiteit onherstelbaar wordt", stelt Dapena.

Tanger-Med

Ondanks de opschorting van het passagiersverkeer ziet Dapena wel een toename in het havenverkeer in de zeestraat. Hij wees op de sterke groei van de containerhaven Tanger-Med die de afgelopen jaren de bedrijfsactiviteiten flink heeft opgeschroefd.

Op het huidige tempo verwacht de havenpresident dat het verkeer in de komende zeven jaar zal verdubbelen.

