Solidariteitsstichting Mohammed V neemt 11 nieuwe centra in gebruik

In opdracht van koning Mohammed VI neemt de Solidariteitsstichting van Mohammed V elf nieuwe centra in gebruik

De elf centra zijn bedoeld om het zorgaanbod te versterken en de sociaaleconomische impact van de hoge inflatie en de coronapandemie te verminderen. De centra zijn verdeeld over zes steden en de bouw werd grotendeels in 2021 voltooid.

Het betreft onder meer medisch-sociale centra die vallen onder de twee belangrijke programma's van de Solidariteitsstichting; gezondheid en handicap: de Medical Centers of Proximity (CMP) en het Nationaal Centrum Mohammed VI voor Personen met een Handicap (CNMH).

Van de 12 geplande CMP's waren er tot dusver slechts twee in gebruik (sinds 2019), in Rabat en Casablanca. De twee nieuwe CMP's openen hun deuren in Tanger en in Errhama. In Tanger en Agadir worden twee nieuwe CNMH's geopend, waardoor het aantal operationele CNMH's op acht komt.



Naast de CMP's en CNMH's wordt in Fez het Centrum voor Chronische Ziekten, onder meer gespecialiseerd in de behandeling van diabetes, in gebruik genomen en in Ben M'sik kunnen jongeren van tussen de 12 en 20 jaar terecht bij Second Chance School voor hulp bij het vinden van een baan.

Drie andere centra in de regio Fahs Anjra, Skhirat en Tanger zijn voornamelijk bedoeld voor empowerment van jonge moeders en hun kinderen.

