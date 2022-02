Statistiekenbureau HCP onthult omvang prijsstijgingen in Marokko

De prijzen voor brood en andere graanproducten zijn vorige maand met 1,9 procent gestegen, in vergelijking met een maand eerder (december 2021).

Dat meldt het nationale bureau voor planning en statistiek HCP dinsdag.

De prijzen voor tafeloliën stegen gemiddeld met 0,8 procent en voor mineraalwater en sappen en frisdranken is de consument gemiddeld 0,3 procent meer geld kwijt. De prijs voor groenten daalden daarentegen met gemiddeld 4,4 procent, dat geldt ook voor de prijs voor vlees (-0,6 procent) en fruit (-0,5 procent).

Onder non-foodartikelen stegen de prijzen voor tabaksproducten het snelst (+3,5 procent) en aan de pomp zijn automobilisten gemiddeld 1,1 procent duurder uit.



Regionale verschillen

In de regio Casablanca stegen de prijzen het snelst (+0,5 procent), gevolgd door Kenitra (+0,4 procent), Agadir en Tetouan (+0,2 procent), en Rabat, Tanger, Laayoune en Errachidia (+0,1%). In Safi daalden de prijzen met gemiddeld (-1,2 procent), Beni Mellal (-0,7 procent) en Fez en Marrakech (-0,4 procent).

In vergelijking met het voorgaande jaar is de consumptieprijsindex in de maand januari met gemiddeld 3,1 procent gestegen. Men was in januari meer kwijt aan levensmiddelen (+4,3 procent) en non-foodartikelen (+2,3 procent) dan een jaar eerder.

