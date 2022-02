OM bevestigt overlijden gijzelnemer Apple Store in Amsterdam

De 27-jarige Amsterdammer die dinsdag na een gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein werd aangereden door een arrestatieteam is aan zijn verwondingen overleden.

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving door Het Parool. Volgens Het Parool gaat het om Abdel Rahman A. Het OM heeft dat niet bevestigd.

De 27-jarige gijzelnemer uit Amsterdam hield dinsdagavond urenlang een Bulgaar, waarschijnlijk een klant van de Apple Store, onder schot. De gijzelnemer dreigde zichzelf op te blazen en eiste 200 miljoen aan cryptovaluta en een vrijgeleiding uit het pand.

Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden werden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht; vier van hen hadden zich schuilgehouden in een kast.

