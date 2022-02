Spaanse pers: Madrid belemmert fraudeonderzoek naar Brahim Ghali

De Spaanse regering is betrokken bij belemmeringen bij het onderzoek naar Polisario-leider Brahim Ghali.

Dat meldt het Spaanse dagblad El Mundo. De Spaanse officier van justitie (OvJ) verdedigde tegenover de onderzoeksrechter de aankomst van de separatistenleider in april vorig jaar en omschreef de omstreden verwelkoming door Madrid als "wettig, redelijk en evenredig".

Ghali kwam Spanje binnen met een andere identiteit. Hij gebruikte daarbij een Algerijns diplomatiek paspoort. De rechter doet onderzoek naar de identiteitsfraude maar het ministerie van justitie heeft de onderzoeksrechter gevraagd het onderzoek te staken omdat de zaak de Spaanse belangen niet zou dienen

De Spaanse justitie verdedigde het besluit dat eerder was genomen door toenmalige buitenlandminister Arancha Gonzalez Laya. De "discretie" die daarmee gepaard ging was "legaal" en noodzakelijk om Spanje te "beschermen tegen derde landen". Desondanks werd Laya door regeringsleider Pedro Sanchez aan de kant gezet en vervangen door Jose Manuel Albares die na zijn aanstelling direct werk maakte van het lijmen van de breuk met Rabat.



Het nieuws verschijnt op het moment dat de Spaanse regering probeert de politieke betrekkingen met Marokko te herstellen. De diplomatieke crisis tussen de twee landen ontstond na de aankomst van Ghali in Spanje en bereikte medio mei 2021 een hoogtepunt na de massale migratie-invasie in de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika.

Duizenden Marokkanen en sub-Sahara migranten wisten vanuit Marokko het Spaanse grondgebied te bereiken. Naar verluidt kon die massale migratieoperatie plaatsvinden omdat Marokkaanse grenswachten niet ingrepen als vergelding voor de Spaanse onverschilligheid in de Polisario-kwestie.



De Spaans-Marokkaanse diplomatie bereikte vorige week tijdens de EU-Afrikatop in Brussel een nieuw hoogtepunt met de langverwachte ontmoeting tussen de Spaanse premier Sanchez en buitenlandminister Nasser Bourita. De bijeenkomst werd echter niet opgevolgd door nieuwe verklaringen, met uitzondering van de Spaanse nadruk op het belang van de betrekkingen met Marokko.

Vanuit Rabat bleef het echter stil en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in zal komen. Rabat verwacht eerst een "groot gebaar" vanuit Madrid alvorens over kan worden gegaan tot het herstellen van de diplomatieke betrekkingen, meldde nieuwsdienst ABC in december vorig jaar aan de hand van diplomatieke bronnen.



© MAROKKO.NL 2022