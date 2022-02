Spoedvergadering VN-Veiligheidsraad om Oekraïne

buitenland 24 feb 3:55

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt in de nacht van woensdag op donderdag om 03. 30 uur (Nederlandse tijd) bijeen in een spoedzitting om de situatie in Oekraïne te bespreken.

Het is de tweede keer in drie dagen tijd dat de VN-Veiligheidsraad in een spoedzitting bijeen wordt geroepen. Oekraïne vroeg de spoedvergadering woensdag aan nadat de afvallige regio's in het oosten van het land militaire hulp vroegen aan Rusland om "te strijden tegen het Oekraïense regeringsleger". De Oekraïense buitenlandminister noemde dit "een verdere escalatie van de situatie". De Russische ambassadeur voor de VN, Vasili Nebenzja, vertelde voor aanvang van de spoedzitting volgens de Britse krant The Guardian aan journalisten dat hij "begint te genieten van nachtelijke bijeenkomsten".

De situatie in Oost-Oekraïne, waar sinds 2014 een burgeroorlog gaande is, is begin deze week verder geëscaleerd nadat Rusland de afvallige regio's Donetsk en Loehansk als onafhankelijk erkende. Die verklaring van de Russische president Vladimir Poetin was reden voor de VN-Veiligheidsraad om in de nacht van maandag op dinsdag bijeen te komen.