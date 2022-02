Gasprijs schiet omhoog na Russische aanval op Oekraïne

De prijs van gas is donderdag met meer dan 30 procent omhoog geschoten op de toonaangevende Amsterdamse beurs.

De prijs voor een megawattuur gas lag kort na de opening van de handel op 116 euro.

Woensdag sloot de handel nog op een prijs van 87,45 euro. Rusland is een grote leverancier van gas en de angst is dat de gaskraan vanuit dat land dichtgaat vanwege de oorlog in Oekraïne.

Rusland viel het buurland donderdagochtend binnen en dat kan het land op sancties komen te staan. Mogelijk wordt daarbij ook de olie- en gasindustrie aangepakt omdat het land daar veel geld aan verdient.

© ANP 2022