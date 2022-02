Vorig jaar twee doden en 25 gewonden door politiekogels

Bij 21 schietincidenten van de politie zijn vorig jaar twee mensen om het leven gekomen en raakten 25 mensen gewond.

Het aantal doden ligt lager dan in de jaren 2017 tot en met 2020. In 2020 waren er achttien schietincidenten met vijf dodelijke slachtoffers en achttien gewonden.

Vuurwapengebruik door politiemensen waarbij iemand om het leven komt of letsel oploopt, wordt altijd onderzocht door de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die onderdeel is van het Openbaar Ministerie. Aan de hand van die bevindingen beoordeelt het OM of het vuurwapengebruik door de politie rechtmatig is geweest.

Eerder deze maand brachten de politie en de Rijksrecherche een rapport naar buiten over fatale politie-incidenten over de afgelopen jaren. Dit wetenschappelijke onderzoek richtte zich op veel meer dan alleen schietincidenten.

Elk jaar overlijden gemiddeld tien mensen binnen de context van een politieoptreden. Het gaat dan om mensen die bijvoorbeeld overlijden in een politiecel, na drank- en/of drugsgebruik, na inzet van geweld door de politie of na een achtervolging.

© ANP 2022