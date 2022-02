Turkije noemt Russisch ingrijpen ongerechtvaardigd en onwettig

Turkije heeft beklemtoond dat het de Russische inval in Oekraïne onaanvaardbaar vindt en een ernstige schending van het internationaal recht.

President Erdogan noemt de aanval "een zware klap voor de vrede en de stabiliteit in de regio". Hij wil dat er weer een dialoog op gang komt.

De aanval ruïneert volgens Ankara bovendien de akkoorden van Minsk over Oekraïne (2015) die de burgeroorlog in het oosten van Oekraïne jarenlang hebben getemperd. De actie van Rusland brengt de veiligheid van heel de wereld in gevaar, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara.

Turkije, waarvan de noordkust aan de Zwarte Zee ligt, heeft maritieme grenzen en goede betrekkingen met zowel Moskou als Kiev. Oekraïne heeft erop aangedrongen dat Turkije stappen neemt tegen Rusland, zoals het sluiten van de zeestraat tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee (Bosporus en Dardanellen) voor Russische oorlogsschepen. Turkije is lid van de NAVO en heeft op basis van een internationaal verdrag uit 1936 het recht de zeestraat voor marineschepen te sluiten, maar is terughoudend.



Rusland is donderdag Oekraïne binnengetrokken. Volgens president Vladimir Poetin heeft Oekraïne de akkoorden van Minsk zelf gesaboteerd, onder meer door niet in gesprek te gaan met de separatisten in het oosten. Het is volgens Moskou een militaire operatie met enkel militaire doelen die burgers zoveel mogelijk ontziet.

De Oost-Oekraïense provincies Donetsk en Loehansk erkent Moskou sinds maandag niet meer als Oekraïens grondgebied maar als onafhankelijk.

