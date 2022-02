Ook Marokkaanse ouderen zien spaargeld verdampen

Het is voor een grote groep senioren een belangrijke tijd om te beslissen wat ze met hun spaargeld gaan doen.

Het is bekend dat inwoners van Nederland ook de afgelopen twee jaar weer flink gespaard hebben. Heb je roots in Marokko dan kun je bijvoorbeeld gaan investeren in een mooi vakantiehuis voor je familie in plaats van dat je geld op de bank steeds minder waard wordt.

Het kan de meeste mensen niet ontgaan zijn dat de inflatie enorm toeneemt. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de consumentengoederen en -diensten januari 2022 maar liefst 6,4 procent duurder waren dan een jaar eerder. In december was de inflatie 5,7 procent. De verdere stijging van de inflatie komt vooral door de prijsontwikkeling van energie en voeding. Echter niet alleen deze prijzen stijgen maar ook die van huizen en brandstoffen zijn op een historisch hoog niveau.

Spaarrekening

Heb je de afgelopen jaren flink gespaard, dan ben je vaak onverwachts voor een onaangename verrassing komen te staan. Over een aanmerkelijke groot tegoed rekenen de traditionele banken in Nederland ineens een boeterente. Alles bij elkaar genomen allemaal factoren die nadelig zijn voor mensen die hun zuurverdiende geld op de bank hebben staan. Het is dus verstandig om nu te gaan investeren, want over één of twee jaar is je geld veel minder waard geworden.



Verbouwing

Kijk bijvoorbeeld of je huis een flinke upgrade kan hebben en maak je woning dan toekomstbestendig en van alle gemakken voorzien. Ook kinderen kunnen wat extra voor hun ouders doen door bijvoorbeeld nieuwe meubels te kopen. Wat te denken van een mooie hoekbank met relaxfunctie. Dat is helemaal van deze tijd.

Nieuwe business

Er zijn ook altijd senioren die nog lang niet toe zijn om met de armen over elkaar in een relaxfauteuil hun oude dag uit te zitten. Heb je nog energie dan kun je altijd nieuwe business beginnen en kwaliteitsproducten vanuit Marokko gaan importeren. Daarvoor hoef je tegenwoordig geen groot kantoor te hebben. Je kantoor kun je nu gewoon aan huis hebben. Een thuiswerkplek met een laptop, bureau en een draaifauteuil op maat is in no time gerealiseerd. Huur je daarnaast een opslagruimte en bouwt je slimme neef een website met webshop dan kun je heerlijk vanuit je draaifauteuil je business regelen. Een mooie uitdaging zodat je op je oude dag nog midden in het leven staat.

Vakantiehuis in Marokko

Ben je niet zo’n ondernemend type dan kun je altijd alleen of met je familie van je banktegoed een mooi vakantiehuis in Marokko laten bouwen. Heb je in Nederland een eigen huis met overwaarde dan kun je die op deze manier prachtig verzilveren. Het is toch een mooie gedachte dat jij en je familie jaarlijks bij elkaar kunnen komen in het prachtige nieuwe vakantiehuis. Dat versterkt de familiebanden, want voor veel mensen is familie het belangrijkste in hun leven. Het is tevens een prettige gedachte dat wanneer er geen familie in het vakantiehuis zit je dit aan andere mensen kunt verhuren. Zo heb je ook nog rendement van je investering.



