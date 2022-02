Ziyech begint eindelijk vaste waarde te worden voor Chelsea

De Marokkaan verhuisde in 2020 naar Londen om voor voetbalclub Chelsea uit te komen nadat hij jarenlang dé sterspeler was van Ajax.

In de eerste jaren was een basisplaats niet altijd zeker voor de geboren Drontenaar. Echter maakt hij sinds het huidige 2021/2022 seizoen steeds meer aanspraak op een vaste basisplaats. Dankzij het goede spel en de belangrijke goals is Ziyech dit seizoen helemaal het mannetje bij de topclub uit Londen.

Journalisten die in Londen actief zijn en de Marokkaan op de voet volgen zijn zeer te spreken over Ziyech. 'Chelsea is in de laatste maand steeds meer op Ziyech gaan leunen', stelt Football.London. 'Het was niet alleen zijn doelpunt waarom hij opviel; het was zijn algehele prestatie. Waar anderen er traag uitzagen, daar zag Ziyech er juist erg gemotiveerd uit.' De zelfde website noemt Ziyech by far de beste aanvaller van Chelsea. Chelsea lijkt misschien afgehaakt te zijn als het gaat om het kampioenschap in Engeland, maar is nog volop in de race om de Champions League te prolongeren.

Of Ziyech belangrijk kan zijn in het eventueel prolongeren van de Champions League titel is afwachten. Echter is de Marokkaan goed begonnen door in de eerste 6 wedstrijden belangrijk te zijn met een goal en een assist. Ziyech is 2022 echter productiever begonnen en heeft nu in de laatste 3 Premier League wedstrijden een goal gemaakt, hiermee is hij ook qua statistieken de belangrijkste aanvaller van The Blues. De speler maakte namelijk het verschil tegen Crystal Palace door in de laatste minuut van de wedstrijd de 1-0 te maken. In de Londense Derby tegen Tottenham Hotspur maakte hij de 1-0 in de 2-0 gewonnen wedstrijd. Tegen zijn oud ploeggenoot Joel Veltman scoorde Ziyech ook de 1-0 in de wedstrijd tegen Brighton Hove Albion, helaas voor Ziyech eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel.



Ziyech is niet de enige Marokkaan die nog mag vechten voor het winnen van de Champions League. Onder anderen rechtsback van de sterren van Paris Saint Germain, Achraf Hakimi, doet ook nog volop mee. Dit jaar lijkt hét jaar te moeten worden voor de Franse hoofdstedelingen. Met een aanval met spelers als Messi, Mbappé en Neymar zijn er namelijk hoge verwachtingen. Topaankoop Hakimi moet hier natuurlijk ook zijn steentje aan bijdragen.

Hakimi en Ziyech zijn natuurlijk niet de enige Marokkanen die mogen meestrijden om de winst van het meest prestigieuze voetbal toernooi van Europa. Bij Ajax is natuurlijk Noussair Mazraoui een vaste basisspeler die nog mee strijdt om de eind overwinning. Zakaria Labyad moet met minder genoegen nemen, de speler moet het vaak doen met een plaats op de bank.



